Beatriz Cortázar: "Olga Moreno no va a firmar el divorcio con Antonio David"

" Sí que es cierto que Antonio David estuvo el jueves allí durmiendo , fue una cosa puntual y no tiene nada que ver con Marta. A día de hoy siguen juntos, no ha habido crisis ni ruptura y próximamente supongo que los veremos por fin juntos, o de a mano", ha contado el colaborador.

Beatriz Cortázar ha recibido la misma información: "El hecho de que no durmiera en el apartamento de Marta ha despertado ciertas alarmas. A mí también me confirman que no hay ruptura en esta pareja, lo que sí es verdad es que después del reconocimiento que hizo Antonio David en el que reconoce que ha engañado a Olga, seguir viviendo con Marta puede levantar más heridas y puede que quiera hacer las cosas bien", comenta.