"Además, él está acostumbrado a hablar de los demás en un plató de televisión , pero nunca se muestra delante de su pareja vulnerable. Da la sensación de que Kiko Matamoros podría estar ocultando sus sentimientos o estar mas contenido para no mostrar la realidad y no derrumbarse", explica.

Iván González, exconcursante de 'Supervivientes', no ve nada extraño en el polémico reencuentro. "No estoy de acuerdo. Estuve el otro día en el debate y vi como a marta se le ponen los pelos de punta y a el también. Es un señor y no da espectáculo. Siempre ha renegado de todo esto. En el momento que vio a Marta incluso se rompió a llorar. ¿Qué queremos que haga? No todo son Rosa Benito y Amador", comenta.