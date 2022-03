"La información es del programa ‘Viva la vida’, nos llega a varios compañeros no solo a mí. La obligación de un periodista es defender a sus fuentes por lo que no voy a decir de donde nos viene. Llega del entorno de Olga moreno y llega con una rotundidad que hace que no dudemos de su testimonio. Yo entiendo que Rocío Flores lo desmienta, además no es un tema de ella. Desmintió la crisis de su padre y se separaron, también lo hizo con la relación de Marta Riesco y el tiempo nos dio la razón", explicaba la periodista.