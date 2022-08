Suso Álvarez, testigo de la gran bronca de Ana María Aldón y Gloria Camila: “Pensaba que había ladrones en casa y entré con un palo en la mano”

Suso habla por primera vez de lo ocurrido en la casa de Fuente del Fresno de Ortega Cano el 24 de julio

Suso no cree que Ana María Aldón y Ortega Cano se vayan a divorciar

¿Cuál fue la reacción de Gloria Camila al ver a Suso Álvarez entrar en su casa con un palo en la mano?

Se ha hablado mucho de la supuesta discusión que Ana María Aldón tuvo con Gloria Camila en la casa de su padre el pasado 24 de julio. Algunos aseguran que los gritos se escuchaban desde el exterior, pero en ‘Ya es mediodía’ hemos tenido la versión de uno de los hombres que no pertenecen a la familia y que fue testigo de lo que pasó en la casa de Ortega Cano y que podría haber marcado un antes y un después en su matrimonio con la diseñadora.

Suso Álvarez, compañero de programa y amigo de Ana María Aldón, se ha sentado en la mesa del Fresh para hablar por primera vez de lo que vivió en el interior del chalet de Fuente del Fresno. El exgranhermano ha comenzado su discurso quitándole hierro al asunto “A mí todo esto me ha pillado de vacaciones, se han dicho muchas verdades, pero también se ha exagerado todo mucho”, pero confirmando que su compañera lo pasó muy mal “Sí, es cierto que Ana María Aldón se asusta muchísimo”.

Según ha explicado, como cada fin de semana mientras que se emitia el programa ‘Viva la vida’, Ana María Aldón y él se subían en el mismo coche de producción para regresar a casa. Primero se bajaba ella y luego él continuaba su trayecto. Sin embargo, aquel 24 de julio sucedió algo que cambió sus planes de forma repentina y les hizo llevarse un buen susto “La casa estaba abierta, Ana María se asustó muchísimo, estaba todo abierto..”.

Ana María estaba convencida de que los ladrones habían entrado en su domicilio porque no debería haber nadie en su interior y le pidió ayuda a su compañero “Yo tuve tanto miedo que ni pensé… Cogí un palo y me fui con ella para ver que estuviera bien Ana María, no la iba a dejar sola. Yo la quería proteger por si había ladrones en casa”.

Sí, tal y cómo lo has leído. Ana María Aldón tuvo la sensación de que alguien extraño había entrado en el interior de su casa y Suso se convirtió en su particular escolta “En ningún momento vi a Ana María ni mentir ni exagerar. Yo también me asusté muchísimo también”.

Suso se presentó en el salón de Ortega Cano con un palo en la mano y descubrió que no eran los ladrones quién estaban en su interior “Ella no sabía que hubiera nadie en casa, se pensaba que había ladrones dentro y no sabía que estaba el maestro… Me encuentro que gracias a Dios no había ladrones y que estaba Gloria, una amiga de Gloria… Ana María ya se tranquiliza”.

No nos queremos ni imaginar el susto que se llevaron Gloria, su amiga y el propio Ortega Cano y lo que sucedió después, ni el propio Suso nos lo ha querido o podido contar, pero sus consecuencias seguro que tuvo “Yo no puedo hablar más, si los compañeros han dicho eso…”. Eso sí, ha confirmado que la reacción de Gloria Camila no fue mala y que el palo lo encontró en el jardín de la casa “No es mala, la reacción que tuvieron no fue mala… Era un palo de madera, estaba en el jardín, estaba nervioso y no sé lo que cogí”.