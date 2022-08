Paloma Barrientos 'estalla' contra los que aseguran que tiene una relación con Ortega Cano: "Se inventan historias para crear contenidos"

“Esto es una locura, con Ortega me llevo bien, pero esto comienza ayer por la noche y se acaba aquí. Me asombra como una no noticia puede hacerse tan grande. Estas cosas en verano están bien, pero lo que yo no se es el fin que tienen nuestros compañeros de ‘Sálvame’. Yo no tengo ninguna amistad con personajes famosos, siempre intento contrastar las fuentes, unas veces te cogen el teléfono otras no, con Ortega sé que se están diciendo cosas que no son ciertas", ha asegurado la periodista.