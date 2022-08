Gloria Camila no puede contener las lágrimas la hablar de su padre: “Estoy en tratamiento psicológico”

Gloria Camila, sobre su estado de salud: “Estoy todo el rato muy sensible”

La hija de Ortega Cano, sobre el comportamiento de Ana María Aldón: “Como se están haciendo las cosas no se está beneficiando ni la salud emocional ni mental de mi padre”

Gloria Camila, sobre el posible divorcio de su padre: “No sé en qué beneficia que se siga hablando en revistas si luego no lo hablas en tu casa”

Gloria Camila se ha estrenado en la mesa del Fresh con mucha ilusión, pero con los ojos a punto de derramar lágrimas. La hija de Ortega Cano está atravesando un momento complicado de su vida y ha confirmado que está necesitando ayuda médica. Gloria está muy preocupada por su padre, pero no quiere hablar más de su matrimonio con Ana María Aldón.

Todo el mundo esperaba que Gloria Camila nos diera la respuesta a la eterna pregunta ¿Se están divorciando Ana María Aldón y Ortega Cano?, pero la hija de la Más Grande se ha mantenido en su decisión de no hablar del matrimonio de su padre con la diseñadora “Yo sé parte de la historia por parte de mi padre, recuerdo que yo no hablo con Ana desde hace tiempo y no pregunto más de lo necesario… Yo sé la parte de mi padre, pero no voy a entrar en detalles porque eso es algo de ellos…”.

Al escucharla hablar así de su padre, Marta López le ha soltado un “Me das ternura y te he visto súper saturada” y Gloria le ha confirmado que no atraviesa un buen momento “Estoy en tratamiento psicológico porque creo que la salud mental es muy importante y hay veces que estoy todo el rato muy sensible. Se me hace un poco cuesta arriba por la situación en la que veo a mi padre y me duele que no haya un parón porque me dicen que el miércoles que viene hay otra nueva exclusiva…”. Gloria decidió hace meses guardar silencio y le duele que los demás no lo hagan “No sé en qué beneficia que se siga hablando en revistas si luego no lo hablas en tu casa”.

“Yo sé cómo lo está pasando él y aunque no lo haga público, en silencio en su casa lo está pasando mal. Hay programas que se ceban con él y está muy delicado… A mí me afecta cómo está mi padre, yo tengo una papitis impresionante”, Gloria está a punto de convertirse en concursante de ‘Pesadilla en el Paraíso’ y lo hace preocupada por el maestro.

No le asustaría que Ana María volviera a hablar de ella en su nueva exclusiva: “Yo me espero cualquier cosa de cualquiera, yo pongo la mano en el fuego por mi familia y por mi padre, pero ahora me espero cualquier cosa y me espero una exclusiva por parte de Ana antes que de por parte de mi padre” y ha recalcado que no se está pensando en su padre “Como se están haciendo las cosas no se está beneficiando ni la salud emocional ni mental de mi padre”.