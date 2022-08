Gloria Camila se ve las caras con Suso Álvarez y aclara por qué dejó de seguir a Ana María Aldón en redes

El ex gran hermano acude a nuestro programa para verse las caras con la hija de José Ortega Cano y aclarar qué fue lo que ocurrió realmente. ¿Presenció una discusión entre la hija del diestro y su mujer? ¿O, como dice Gloria, no tuvo lugar tal episodio?

‘¿Ha mentido Suso?’, esa ha sido la pregunta con la que ha empezado el cara a cara entre la hija del torero y el que fuera concursante de ‘GH 16’. “Por lo que yo he visto escrito en Internet, es mentira (..) He leído que estuviste media hora en mi casa y solo estuviste cinco minutos”, afirmaba Gloria.

“Es imposible que Suso viese lo que ocurrió en mi casa porque no llegó a entrar”, afirmaba la colaboradora de ‘Ya es mediodía’. Además, aclaraba: “Yo he dicho que no discutí con nadie”. Una afirmación que daba lugar a una nueva incógnita.