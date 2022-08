Isabel Rábago, tras la triste noticia del cáncer de Nacho Palau: "Miguel Bosé está al tanto"

Isabel Rábago, quien ha podido hablar con algunos compañeros de la profesión, ha contado más datos al respecto en ‘Ya es mediodía’: “Me cuentan que sí que era consciente de esta noticia hace mucho más tiempo, no es que se lo hayan diagnosticado hace dos días”.

“Por lo que me cuentan, algunos compañeros de profesión ya se habrían puesto en contacto con Miguel Bosé y, a estas horas, ya lo sabría. Tampoco voy a dar muchos más datos, porque la información no me corresponder darla a mí. Pero, Miguel Bosé está al tanto”, añadía.