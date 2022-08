Nacho Palau comunica que tiene cáncer de pulmón: "Voy a empezar el tratamiento de inmediato"

Tras su paso por 'Supervivientes', Nacho Palau estuvo ingresado en el hospital por una serie de problemas respiratorios a los que ahora han encontrado el origen: un cáncer de pulmón contra el que ya está luchando. " Hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento , el cual voy a empezar de inmediato", ha asegurado el que fuera novio de Miguel Bosé en este comunicado que rápidamente se ha llenado de muestras de cariño y mensajes cargados de ánimo.

"No sé cómo agradecer tantas muestras de cariño que he recibido estos últimos meses de tantísima gente y os aseguro que vais a ser parte fundamental en mi recuperación", ha explicado el que fuera concursante de la última edición de 'Supervivientes', que, desde que saliera a la luz la noticia de su ingreso hospitalario, no ha dejado de recibir comentarios positivos, deseándole siempre una pronta recuperación.