Francisco Ayala, un pensionista dado por muerto en Valladolid: “Al morir mi mujer me dieron de baja a mí también”

Se enteró al ir a comprar sus medicamentos en la farmacia y le dijeron que le habían dado de baja en la seguridad social y ya no podían administrarle sus medicamentes . Ante tal situación, se dirigió al centro de salud, pero no le dijeron nada más que ya no aparecía.

Al darle de baja ya no ha cobrado la pensión ni tiene derecho a médico. “¿Quién me ha dado de baja a mí en la seguridad social? Hace falta un certificado de defunción… Alguno que ha venido de vacaciones y tenía todavía la morriña”, asegura Francisco intentando tomarse la situación con sentido del humor porque de momento puede vivir con unos ahorrillos que le quedan “Me retiraron la pensión de Agosto después de ingresarla, la de septiembre no la he cobrado tampoco”.