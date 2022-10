Joaquín Prat, muerto de la risa ante un vídeo viral: “Mi madre me decía 'comes angelitos y cagas demonios'”

En el programa del lunes 17 de octubre , Juan Luis Ten a nos sorprendía con las imágenes de un hombre que se metía a la boca sin parecer quemarse una piedra incandescente, Joaquín Prat advertía a los espectadores que no intentaran repetir la hazaña en su casas, pero todos no le hacían caso y tenemos las pruebas.

Al ver las imágenes, Joaquín Prat no ha podido contener la risa y ha comentado lo generoso que era el plato de gulas que el usuario estaba a punto de comerse. Además, se le ha venido a la cabeza la frase que le decía su madre cuando era solo un niño “comeras angelitos, pero cagas demonios. Si comes demonios, ¿qué comes?, como este señor que come brasas… Mejor no estar presente”.