El desgarrador testimonio de una niña de 13 años que sufre acoso y no quiere volver al colegio: “Mamá, no me dejes ir, por favor”

El director del colegio reacciona a las agresiones que sufre la niña: “¿Qué quieres? ¿Qué me corte las venas?”

La madre de la niña de 13 años ya no sabe qué más hacer: “Se nos están cerrando todas las puertas”

La familia de la niña agresora no reconoce el comportamiento de la menor: “¿Mi hija es mala malísima?”

‘Ya es mediodía’ ha tenido acceso al llanto desgarrador de una niña de 13 años que le suplica a su madre que no le deje volver a asistir al colegio porque no paran de agredirla verbal y físicamente. La realidad de una niña que tiene pánico a ir a clase porque es víctima de bullying y nadie hace nada para solucionarlo.

“No quiero ir más, no me dejes ir, por favor…” Es llanto desesperado de una niña de 13 años víctima de acoso escolar que le suplica a su madre entre lágrimas no regresar al colegio, un lugar en el que lleva más de un año siendo victima de acoso escolar, empujones, codazos y agresiones verbales “Me pegan codazos, me hacen daño”.

María (nombre ficticio de la madre) ha entrado en directo en ‘Ya es mediodía’ para contarnos la realidad de la dramática situación que están viviendo y como el colegio se ha convertido en la peor pesadilla de su hija “Es muy duro ver como no duerme, como me llama a mitad de la noche…”. La niña tiene un problema de audición y le dicen cosas tipo “Sorda de mierda”.

“Esto lo lleva sufriendo desde el año pasado, el año pasado lo sufrió sola, no lo quiso contar a nadie. Desde el momento que me enteré lo que ha pasado ha intentado hacer todo bien”, ha asegurado la madre de la menor que ha ido siguiendo todos los pasos legales y llamando a todas las puertas con la única intención de que alguien frene la situación y poder acabar con el sufrimiento de una niña de 13 años que tiene pánico a ir al colegio.

Sin embargo, no ha conseguido nada por las buenas y “He tenido que abrir protocolo, he tenido que denunciar, tengo parte de lesiones y ha estado días sin ir al colegio… No puede ir en la ruta, la tengo que llevar yo… No quiere ir y me dice que qué asco de vida que nadie hace nada por ella… Todas las puertas se nos cierran, llevo una semana para hablar con el inspector de zona”.

Incluso, nos ha contado que la semana pasada les invitaron a marcharse del instituto y que el director les dijo “Que qué quería que hiciera él, que si quería que se cortara las venas” y que ella les dijo que “tampoco quería que se las cortara mi hija”.

María ha llamado a las familias de los o las acosadoras y asegura que una de las familias “me dijo que a ver si su hija iba a ser la más mala malísima y ella no sabía lo que estaba pasando”, pero que la otra familia sí había reaccionado de forma positiva “La otra familia vino a mi casa, me pidió disculpas y me dijo que le había prohibido a su hija ir con esa otra niña”.