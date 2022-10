Alberto Jiménez (Miss Caffeina): "He visto a gente que me hacía bullying en mis conciertos"

“He estado en la situación de que chicos que me hacían bullying o me perseguían o me insultaban, de repente los he visto en conciertos nuestros. Creo que esa gente no se acuerda de lo que pasó porque lo veían como algo normal. Es bastante difícil quitarse todo eso, el sentir ese rechazo tan heavy. No sabes, ni siquiera, si te mereces todo eso que te está pasando porque tienes en la cabeza el rechazo”, añade Alberto.