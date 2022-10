Primeras palabras de Vanesa Romero tras hacerse pública su relación con Santi Burgoa: “Muchas gracias, de corazón”

Guapísima, monísima, educadísima y todos los ‘ísimas’, pero Vanesa Romero no nos ha dado mayores detalles de su relación o no con el presentador. “No voy a hablar de estas cosas, os lo agradezco un montón, de corazón, pero no voy a hablar”, eran las únicas palabras que la actriz pronunciaba ante las preguntas de la reportera.