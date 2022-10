La semana pasada descubrimos una cara desconocida de Santi Burgoa . El presentador está saliendo con la actriz Vanesa Romero y a partir de ahí se han ido descubriendo una serie de detalles que revelaron que Burgoa habría mantenido una relación no con una ni con dos mujeres a la vez… ¡sino con tres!

Pero no todo el mundo es de la misma opinión. Joaquín Prat recibió en directo un mensaje que le hizo reír: “Me mandan unos mensajes… No le des mucha caña que me da pena, le podía haber pasado a cualquiera”, leyó.