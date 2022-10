Alexia Rivas, sobre su relación con Román Mosteiro: “No quiero ponerle nombre a algo que no lo tiene”

Con la protagonista de la historia de amor del otoño que ha llenado las portadas de las revistas, Joaquín Prat ha comenzado el Fresh con un “Yo conozco a Román, grandísimo tipo y si esto fragua me alegro por ti y por él, claro” . Pero Alexia se ha mostrado molesta porque “Una cosa es conocer gente y otra que te casen a los dos días”. La colaboradora de ‘Ya es mediodía’ no puede negar la relación, pero se resiste a ponerle novio.

Alexia no niega que esté teniendo una relación sentimental con el músico, pero… “Que yo esté conociendo a una persona no significa que sea novia de esa persona, en tres o cuatro semanas no conoces a una persona… Si la cosa va a en serio os vais a enterar, no quiero dar pasos de más ni ponerle nombre a algo que todavía no lo tiene”.