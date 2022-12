Alba Carrillo responde a José Antonio Canales Rivera: "Nos volvimos a acostar estando con su novia. Ha habido más encuentros"

La colaboradora ha comenzado corrigiendo la forma de expresarse de Canales Rivera “ léase un libro ya que estamos en televisión” y le ha dado la enhorabuena por haber vuelto a la actividad laboral “Me alegro de que por fin trabajes después de tantos días” para rápidamente desmentirle en rotundo “Sí volvió a pasar, nos volvimos a liar”. Alba no solo ha hecho pública su relación con él sino que además, ha confirmado que él tenía pareja cuando se han enrollado “ ¿Si estabas tan enamorado qué hacías acostándote conmigo? Me lloraste y te dije “cómprate otro pijama”.

“Ha habido más encuentros… ¡Mentiroso!”, ha afirmado una Alba molesta y convencida de que ella no ha sido la que ha vendido a nadie “Yo en mi vida he vendido a nadie, cuando quiero algo lo cuento… Tú eres una puteñera mancha en mi jersey… Me vendisteis tú y tus amigos”.