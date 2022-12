Alexia Rivas reacciona a los comentarios machistas de Alonso Caparrós: “Si vas a decir una burrada por lo menos, documéntate”

“¿Por qué no está con un pizzero?” “Un ñoños tierra no se casa con una Alexia Rivas” “Él va a conseguir más votos”… Estos son algunos de los comentarios que realizó una colaboradora del programa La mañana de Federico en ESRadio o Alonso Caparrós en el programa ‘Sálvame’, comentarios ante los que Alexia ha querido decir algo “No sé cómo se llama la periodista que estaba en ESRadio con Jiménez Losantos, pero un poquito en general a ciertos comentarios machistas porque aquí parece que somos muy feministas, pero solo de tarde, feministas con las periodistas de mañana no lo son. Creo que si vas a decir burradas cómo la que han dicho que yo no me relaciono con pizzeros o personas de otro sector, hay que documentarse porque mi última relación fue con una persona que se encargaba de un restaurante. Así que, si vas a decir una burrada por lo menos, documéntate”.