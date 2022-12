Amiga de Natalia, la joven desaparecida en el aeropuerto de La Palma: “La policía no nos dice nada”

Hace dos meses y con la ilusión de comenzar un nuevo reto profesional, Natalia llegó al aeropuerto de La Palma y desapareció por completo. La familia y los amigos descartan una desaparición voluntaria y denuncian no haber recibido ningún tipo de información de la investigación.

Natalia, una joven madrileña que llevaba un año trabajando en Tenerife , viajaba a la isla de La Palma para comenzar un nuevo proyecto profesional, pero desapareció misteriosamente. La única información que se tiene al respecto es que no recogió su equipaje de la cinta y que puede que no llegara a salir del aeropuerto. Al parecer, la investigación baraja todas las hipótesis, desde un secuestro a una desaparición voluntaria .

La última vez que tuvieron noticias de Natalia fue antes de que tomara el avión “Nos comentan que se le bloqueó el teléfono antes de despegar, quiso reiniciarlo y algo pasó…” y denuncia que no saben nada de la investigación “Desde ese día no sabemos absolutamente nada, la policía no nos comenta nada, ni siquiera a la familia… Lo que sabes tú ahora mismo es lo que sabemos nosotros”.