Joaquín Prat, víctima de una inocentada en 'Ya es mediodía': "¿Se me han puesto las orejas rojas?"

Aprovechando el último escandalo en el que se ha visto involucrado Felipe Froilán de todos los Santos y sus primeras declaraciones ante vivir una reyerta a navajazos en la puerta de la discoteca de moda de Madrid, Miguel Ángel Nicolás no ha recordado que el hijo de la infanta Elena llevada dos días siendo Trending Topic internacional, algo que no sucede todos los días.

Joaquín no podía creer que medios de tal relevancia hubieran titulado “Froilán and the Pechotes” y ante su asombro, Miguel Ángel Nicolás ha exclamado un “inocente, inocente”. El presentador ha reconocido haberse creído la información porque “el cuarto en la línea de sucesión vende mucho” y ha querido saber si se le había puesto las orejas rojas “se me ponen las orejas rojas cuando me hacéis estas putadas".