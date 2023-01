Alba Carrillo carga contra Joaquín Prat en su regreso al Fresh: “Yo no he hablado nunca del pene de nadie”

Alba Carrillo ha permanecido un mes apartada de la televisión tras su noche de amor con Jorge Pérez

Alba Carrillo, sobre Jorge Pérez: “No voy a hacer publicidad a nadie”

Alba Carrillo manda un mensajito a su examiga Isabel Rábago: “No es magistrada ni emite juicios”

Tras una noche loca, contar toda la verdad y estar un mes alejada de los platós de televisión, Alba Carrillo ha vuelto al Fresh. Sonriente, relajada y con la intención de no callarse nada, la colaboradora se ha vuelto a sentar en su silla de ‘Ya es mediodía’ para no dejar indiferente a nadie.

Al ritmo de la canción ‘Volver’, Alba Carrillo se sentaba en su silla de ‘Ya es mediodía’ ligeramente molesta y dispuesta a dejar las cosas claras una vez más. Aprovechando que Joaquín Prat le decía que le habían echado de menos, la colaboradora le cantaba las cuarenta al presentador. A Alba le han molestado algunas cosas de Prat y desde el cariño que le tiene, no ha dudado en decírselas “A ti a veces, no. Te lo tengo que reconocer, hay cosas que me han dolido. Cómo vamos a empezar de cero, vamos a decirlo…”.

Joaquín se ha sorprendido y ha querido saber qué era lo que le había molestado “Yo no he hablado nunca del pene de nadie, ni de las relaciones con nadie… Yo tengo un hijo y me ha dolido por parte de mis compañeros… Esa pregunta no me la llegan a plantear porque me niego a que me la planteen”.

Alba está molesta con el trato que le han dado algunos compañeros y ha explicado que ella no ha sido la que se ha pasado de frenada “Me han molestado cosas, que es verdad que yo me he sentado y he hablado… Yo no fui la primera en hablar, se me ha tachado de pasarme de frenada y a mí me parece que pasarse de frenada es emitir imágenes de una fiesta privada, me parece pasarse de frenada mandar burofax…”.

“La publicidad se paga y porque yo llevo en el Fresh desde el primer día”, ha asegurado Alba Carillo dispuesta a no hablar ni un segundo más de Jorge Pérez.

Un mensajito para Isabel Rábago

Alba Carrillo ha estado muy atenta a todo lo que han dicho sobre ella y le ha recordado “a la señorita Isabel Rábago” que se acaba de licenciar en Derecho, pero que ella no era juez para juzgar a nadie “No es magistrada ni emite juicios, para eso están los jueces… Se habla de temas legales y se dicen cosas de las que no se saben”.

Ella también ha tomado nota de todo lo dicho y según ha asegurado “He tomado mis medidas legales y empezaran a llegar en breve a las personas por las que me he visto dañada”. Igual está equivocada, pero “Creo que no he dicho nada malo, yo llego el domingo a ‘Fiesta’ y si no se hubiera sacado el tema, yo no hubiera hablado… Yo tengo una responsabilidad, venimos aquí como colaboradores y tenemos que responder a las preguntas”.

Estos 30 días fuera del trabajo le han servido para mucho y algo ha cambiado en ella “Sí, claro que ha cambiado, voy a ser mucho más selectiva en mis afectos y voy a diferenciar las relaciones laborales”. Durante este tiempo, Alba ha estado ocupándose de su hijo que sufrió una caída que la ha tenido muy preocupada y se ha dedicado a estudiar sus estudios de criminología.

Joaquín reflexiona y pide disculpas a Alba Carrillo: “Esta mesa casi se queda sin colaboradores”

Ante el enfado de Alba Carrillo, Joaquín Prat le ha dicho que iba a revisar el momento en el que él habló de ella en esos términos que “Si eso es así, te pido disculpas. Es una pregunta que se plantea y tengo que decir que habéis llegado un paso más allá todos los implicados en esta historia… Esta mesa casi se queda sin colaboradores…”. Alba se lo ha agradecido y le ha pedido que si a él le molesta algo de ella se lo diga porque ella lo ha hecho porque le tiene cariño.

Alba Carrillo, en sus redes sociales

Tan solo unos minutos antes de entrar en el plató, Alba Carrillo subía una imagen a sus redes sociales anunciando su vuelta y mostrando una amplia sonrisa ante su reincorporación a su puesto de trabajo.

