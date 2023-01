Marta López responde a las exigencias del burofax de Jorge Pérez: “No lo voy a hacer”

Ya lo dijo en el ‘Deluxe’, para Marta López, el burofax que ha recibido de su antes amigo, Jorge Pérez, es “de vergüenza”. Al parecer, le pide que rectifique sus declaraciones en televisión pero la colaboradora le recuerda: “Yo no he dicho que en mi casa mantuvo relaciones con Alba Carrillo”.

Es más, según Marta, Jorge le imputa “un delito” pero ella tiene claro que no ha hecho nada malo: “Me dice que pida disculpas y que rectifique, cosa que no voy a hacer porque estoy en mi derecho de informar y de lo que me está acusando, no lo he dicho”.