Alba Carrillo estalla contra Cristina Porta: "No ha tenido suficiente con conseguir trabajo gracias a mí"

"Una mujer empoderada y libre no es contar con cuántos hombres te has acostado. Es no tener la necesidad de contarlo o hacerlo si te da la gana, pero no para reafirmarte. Tú necesitas eso", comentó Cristina Porta en 'Sálvame' y, tras estas declaraciones, acudió a 'Sábado Deluxe' para someterse al polígrafo, que destapó que Jorge Pérez le ha "autorizado" a defenderlo en los platós.