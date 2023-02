Amanda, la estanquera de Granada que plantó cara a un atracador: “Si tienes huevos dispara”

Más tranquila, pero todavía con el susto en el cuerpo, Amanda nos ha contado cómo sucedieron los hechos y cómo pasó de estar a punto de darle todo el dinero a mirar a los ojos al atracador y decirle que no le iba a dar un duro.

“Estaba con mi hija pequeña y le vi entrar con la pistola…”, Amanda se asustó al ver que un hombre armado y encapuchado entraba en su establecimiento, pero cuando le estaba mostrando su cestita de los billetes y preguntarle “¿Esto te merece la pena?” , algo le hizo cambiar de idea “ Escuché a mi niña llorar, me vine arriba y le dije ‘Si tienes huevos dispara que no te doy ni un duro' y se fue lo mismo que entró" .

Joaquín Prat se ha fijado que en el vídeo se ve a un hombre que entra en el estanco en pleno atraco, pero Amanda le ha contado que nunca más volvieron a saber de él, no esperaba que entrara en el momento del atraco, pero sí que al salir avisara a la policía .

“A mí me dio un brote psicótico, según está la vida, vienes con una pistola a quitarme la recaudación, no te doy nada…”, ha explicado Amanda ante su reacción de salir corriendo tras el atracador, quién se fue corriendo al estanco más cercano y aunque la policía actuó muy rápido no pudieron evitar que le robara el dinero.