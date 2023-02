La presentadora de 'El programa de Ana Rosa' desvela en directo uno de los secretos de Joaquín Prat. La periodista desvela qué es lo que no le gusta a su compañero que le toquen y después, tras contarlo en pleno directo, no puede contener la risa.

Tras esto, Ana Rosa se dirige a Joaquín Prat: "¿Tú te vas ya también, no?". Su compañero, que tiene que ir a presentar 'Ya es mediodía', no puede evitar responderle: "Ya me estáis quitando tiempo...". La presentadora sigue pinchando a Joaquín: "De verdad, es que como si no tuviera bastante, lleva aquí desde las nueve de la mañana". Prat, al que consiguen arrancarle una sonrisa, contesta: "Ay, como diría Belén, no me estires de la lengua...".