Alba Carrillo zanja su relación con Jorge Pérez: “Me ha decepcionado como persona, no esperaba que siguiera faltando a la verdad”

Alba Carrillo no se sintió identificada en las palabras del colaborador y su esposa en ‘Déjate querer’

Alba Carrillo insiste en la falta de honestidad de Pérez: “Yo no he construido ni un momento de mi vida sobre una mentira”

Marta López, sobre la entrevista de Jorge Pérez y Alicia Peña en ‘Déjate querer’: “El que me decepciona es él a mí”

Tras el regreso de Jorge Pérez y su esposa Alicia Peña a la televisión y sus muestras de amor en público, Alba Carrillo ha querido ser muy concisa y zanjar el tema de su noche loca con el colaborador de televisión para siempre.

Seria, comedida e intentando acabar con un tema que no deja de decepcionarla cada vez más, Alba Carrillo se ha pronunciado en ‘Ya es mediodía’ sobre la entrevista y sorpresa que Jorge Pérez, su examigo y noche de pasión, concedió a Paz Padilla en el programa ‘Déjate querer’.

“Voy a ser muy comedida porque quiero zanjar el tema…”, ha explicado una Alba seria y con la sensación de que el matrimonio estaba mintiendo una vez más “Vuelven a faltar a la verdad, esta vez los dos. El culpable es él, ella se cree la versión que le han dado”.

Alba Carrillo, sobre Jorge Pérez: "Yo no le he jurado amor eterno a Alicia"

Alba no ha querido insistir en su versión de la famosa cena de empresa que terminó en casa de Marta López, pero si se ha mostrado decepcionada “Me ha decepcionado como persona, no espera que siguiera faltando a la verdad… Yo no le he jurado amor eterno a Alicia, yo no tengo el problema”.

Además, ha insistido en que ella no basa ni podría basar su vida sobre mentiras “Yo no he construido ni un momento de mi vida sobre una mentira… O he cogido mis bártulos y me he ido o he perdonado desde las entrañas y de la verdad”.

Alba no se ha sentido identificada como la persona que ha decepcionado tanto al Guardia Civil en excedencia “No me he sentido identificada por nada” y ha dejado clarísimo que no quiere saber más del asunto “Lo zanjé en noviembre, fíjate si está zanjado”.

