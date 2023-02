Alba Carrillo lanza unas contundentes palabras a Alicia, la mujer de Jorge Pérez: "No se echa mierda a otra mujer"

La colaboradora asegura que le encantan los dos, tanto Adrián como Naomi y que es una pena todo lo que ha pasado con el beso de él con Keyla y el enfado de Naomi con esto: "Sois los dos maravillosos, los dos me encantáis , es una pena que esté enfadada con lo que ha pasado con el beso, tú me encantas y le veo a él y me encanta también". Aunque entiende que Naomi se enfadara con el beso.

Sandra Barneda, ante esto le ha lanzado una pregunta muy directa a Alba: "Entonces entiendes que la mujer de Jorge pueda estar muy enfadada". "Yo siempre lo he entendido, pero lo que no se hace es echar mierda a otra mujer, el problema es de su marido, yo no me he casado con ella", ha contestado Carrillo de lo más rotunda.