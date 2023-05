Pilar vio morir a su hija en la urgencia del Hospital de Castellón y nadie hizo nada: “Le dije que en la máquina ponía infarto y me dijo que los cables a veces fallaban”

Sandra tenía 36 años, estaba casada y era madre de dos niñas pequeñas, no tenía ninguna enfermedad grave y por una negligencia médica, falleció hace seis meses. Su madre y su hermano, han entrado en directo en ‘Ya es mediodía’ para narrar, llenos de dolor, cómo en la urgencia del Hospital General de Castellón nadie atendía a una mujer que no podía respirar y sufría fortísimos dolores .

“ Cada vez que entraba una enfermera mi hija le decía 'Por favor, ayúdame, no te vayas, ayúdame, no te vayas'” , ha asegurado Pilar llena de lágrimas recordando que “nadie le hacía nada a mi hija, solo le dieron un diazepam”. Ha explicado que, en el primer box, le pusieron el tensiómetro y “l o del dedo que creo que es para el oxígeno, aquello empezó a pitar de forma horrible y ponía ‘infarto’. Salí corriendo al pasillo y se lo dije a una enfermera y la respuesta de ella fue que los cables muchas veces fallaban . A los diez minutos volvió a pitar y volvió poner infarto, me fui a avisar otra vez…”.

Nadie acudió a esa llamada y al rato fue una doctora que le dije que le iban a hacer un electrocardiograma y un análisis, pero no apareció nadie… Pilar lo único que quiere es evitar que esto no vuelva a suceder le a nadie “Si esto sirve para que no vuelva a suceder más, me daré por satisfecha, que seguirá sucediendo”.