El propietario de los terrenos okupados por la Familia Arcoíris en Benaocaz (Cádiz): “Me ofrecieron 400€ y les dije que no”

En directo desde Benaocaz, Cádiz, Estefanía Ruiz ha hablado con Rodrigo Mangano, el propietario, quién asegura que no es verdad que unos miembros de la familia Arcoíris llegaran a un acuerdo con él “Esto es lo que más me indigna, que digan eso hoy, ayer atendieron a la prensa de mí y no tuvieron valor para mentir así… me llegaron a ofrecer de 300 a 400€ y les dije que no, que no se entraba y no llegue a ningún acuerdo”.