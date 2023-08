Atraco violento en una joyería de Valladolid, los empleados fueron rociados con gas pimienta

En otros países como por ejemplo Estados Unidos, el uso de la violencia en atracos y robos está a la orden del día, pero en España, esto no suele ser así. Aunque en nuestro país, todos los días hay millones de robos, no es lo normal el uso de esta violencia para este tipo de hurtos.

Una de las empleadas ha hablado en directo, para ‘Ya es mediodía’. Esta empleada está aterrada y tiene mucho miedo de volver al trabajo y nos comentaba: “Nada más entrar me rociaron con gas pimienta y me taparon la boca, no podía respirar”. La trabajadora de esta joyería, también denunciaba que antes de darse cuenta que estaba siendo atracada, gritó en varias ocasiones y otros empleados de comercios cercanos, no hicieron nada. Por último, Elena, la empleada de este comercio, se quejaba de que no tienen nada para defenderse y aseguraba: "En asaltos como este estamos vendidas, necesitamos algo para defendernos".