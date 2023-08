Un hombre amenaza con un hacha y secuestra al amante de su mujer para burlarse de su pene

Cada persona es diferente y cada uno reaccionamos ante un hecho de muchas maneras. Por ejemplo, hay personas que se enteran de que su pareja es infiel y decide dejarla, decide no decir nada o como lo que ha pasado a continuación y decide 'hacer justicia' a su manera . Esto es justo lo que ha ocurrido.

El hombre se enteraba que su pareja le era infiel y decidía secuestrar, mediante amenazas con un hacha , al hombre con el que su mujer le engañaba. Una vez secuestrado, l e obliga a desnudarse y se burla del tamaño de su pene , mientras le hace numerosas fotos de manera humillante. Pero esto no se queda ahí, aparte de ridiculizarle, estas imágenes se las envía a numerosos contactos.

Desde la mesa, los colaboradores comentaban que esto es lo que se denomina como un crimen de vergüenza y que muchas veces la víctima no denuncia para que la gente o familiares no se enteren. En este caso, la víctima en un principio no denuncia, hasta que se entera que las imágenes han sido difundidas.