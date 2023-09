Juan Luis Tena se emociona ante un último Boletín Exprés de ‘Ya es mediodía’ lleno de ternura y milagros: los vídeos más impactantes de estos cinco años

Tras informarnos de las noticias de actualidad, Juan Luis Tena ha despedido sus cinco años del ‘Boletín Exprés’ recordando los vídeos más impactantes y virales que más nos han impresionado. Además, ha lanzado un precioso mensaje y no ha podido contener las lágrimas durante la despedida.

El gato salvavida, la puerta gafada o el joven que se estrellaba contras las ruedas de un autobús… En el último Boletín Exprés de ‘Ya es mediodía’ el presentador ha querido recordar vídeos que nos han sorprendido y sobre todo uno de nuestros tantísimos milagros diarios que nos dicen que, aunque no los veamos parece que los ángeles de la guardia sí existen.

Unas palabras que han tocado el corazón de su compañera y amiga, la presentadora, Verónica Dulanto y quién se emocionaba al escuchar la despedida de Juan Luis Tena “Con estas palabras me despido. Gracias a todos los espectadores que han estado ahí, a esta hora, por su fidelidad. Gracias Verónica por tu cariño, me lo he pasado muy bien”.