El amigo de Isaac al que llamó justo antes de morir: "Escuché gritos y después silencio"

'Ya es mediodía' ha hablado con el amigo de Isaac al que llamó justo antes de morir, cuyo testimonio podría ser fundamental para encontrar a los culpables: "Él salió de casa y de repente, como a los dos minutos o así, me dijo "me están persiguiendo". Y le dije "corre para el metro". A la que llega al puente, más o menos, escuché "¡Ay, ay, ay!". Pensé que le estaban pegando y luego dijo, de repente, "dejadme en paz ya, ¿No?", ha explicado.

Además, hemos podido halar con la cuñada de Isaac: "Yo no sospecho de nadie. Era un niño excelente, no se juntaba con gente extraña... Estoy aquí para limpiar su nombre y quiero aclarar que él solo quería cantar y reír, pero no estaba relacionado con ninguna banda",