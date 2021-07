'Ya es mediodía' ha hablado con el epidemiólogo Quique Bassat, que ha advertido de la crítica situación que atravesamos: "La pandemia está clarísimamente descontrolada y tenemos una incidencia como no habíamos visto desde la primera ola. La trasmisión está disparadísima y tendríamos que dar un paso atrás en las medidas que habíamos liberalizado con cierta alegría".

Además, Quique Bassat ha advertido de que te puedes contagiar de coronavirus a pesar de tener completa la pauta de vacunación: "Las vacunas no son infalibles. protegen de forma muy efectiva, pero no de manera total. Por lo tanto, es posible infectarse y lo que es menos probable es que la enfermedad se desarrolle, aunque no grave".