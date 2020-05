Zapatero, viceconsejero de Salud Pública de Madrid: “Madrid podría cumplir los requisitos para pasar a la fase 1, pero respetaremos lo que diga el ministro”

La Comunidad de Madrid vivió ayer un día de lo más convulso: primero, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, dijo que Madrid no estaba preparada para pasar a la fase 1 de la desescalada . A las pocas horas se cambió de opinión y se tramitó la petición. Poco después se conoció la dimisión de Yolanda Fuentes, directora general de Salud Pública , por discrepancias con esta decisión.

Sonsoles Ónega quiso saber la opinión profesional del doctor en lo relativo a la solicitud de pasar a la fase 1. “En el estado actual, Madrid podría cumplir los requisitos, pero quien decide es el ministro de Sanidad . Lo que tenga que decir me parecerá respetable y atenderé a lo que nos diga”, ha respondido Zapatero.

Otra de las grandes preguntas es si Zapatero ya hablado con Yolanda Fuentes. El doctor ha dicho que no, que ayer mismo recibió la llamada de Ayuso para ocupar su nuevo cargo y que no le ha dado tiempo a hablar con Fuentes, por lo que no sabe lo que ha ocurrido en lo relativo a su dimisión.