Dimite la directora general de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y Ayuso ficha al director de IFEMA

Sindicatos ven precipitada la desescalda de madrid

El sindicato médico Amyts también lo ve "un poco precipitado"

Su secretario general, Julián Ezquerra, señala que con las camas "triplicadas", mediante el uso de recursos privados y el hospital apagado de Ifema se cumplen los requisitos cuantitativos para pasar de fase, sin embargo cree que hace falta más personal.



Para Amyts, es necesario no solo mantener los contratos de los 10.000 sanitarios, como anunció la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso, sino ampliar la plantilla sobre todo en al ámbito de la atención primaria.



Para UGT "la cosa esta muy justa". Julián Ordóñez destaca en declaraciones a Efe que "no conviene en ningún caos precipitarse" y que es necesario "cumplir estrictamente los parámetros que marque el Gobierno central" porque está en juego "la supervivencia del sistema y un rebrote que no podamos asumir".



La secretaria del Área de Sanidad en CSIT Unión Profesional, Rosa Vicente, "duda que haya disponibilidad" en las camas en UCI, según señalan los representantes sindicales en los hospitales, que afirman que las UCI están "todas llenas".



Por su parte, el secretario general de CCOO en Madrid, Jaime Cedrún, ha señalado en declaraciones a Efe que espera que sea el Ministerio el que valore con "toda la objetividad posible" esta decisión.



"Por un lado la Comunidad de Madrid necesita pasar de fase desde el punto de vista socioeconómico, pero por otro lado no se puede pasar si no se cumplen los requisitos en materia sanitaria, y garantizar que no va a haber más contagios", apunta.