Asraf le pide la mano de su hija a Isabel Pantoja y ella le reprocha: "Sí, aunque antes no me gustabas"

Después, en una conexión Isabel, los dos han hablado cara a cara sobre una futura boda con Isa Pantoja de la que su madre no ha tenido noticias en persona: "A mí nadie me ha dicho nada, lo he oído por la televisión", se ha quejado Pantoja, por lo que Asraf le ha hecho una petición de mano en vivo y en directo. "¿Qué te parece la idea?", le ha dicho y ella le ha contestado con evasivas: "Si ellos se quieren y se aman, entonces sí. Es mi hija la que va a pasar su vida con Asraf, no yo. Yo te digo que sí, pero tengo que ser sincera y aclarar que, al principio, no me gustabas".