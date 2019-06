Asraf, sobre la noche de Omar e Isa Pantoja: “Él se hace el bueno en la televisión”

“Isa y yo hemos pasado la noche juntos”

Lo primero que ha aclarado es que, por motivos que no explica, no pudo entrar en el debate de Supervivientes por un malentendido y que, por eso, no ha visto los últimos vídeos de Omar e Isa. Sin embargo, sus compañeros de YEM le han puesto al día y esto es lo que ha contestado: “¿Para qué quiere cruzarse en su camino otra vez? Para ponerle los cuernos y para volver a tratarla mal. Se hace el bueno delante de las cámaras pero yo sé que el trato que le dio a Isa fue nefasto y eso ella no lo va a olvidar”.