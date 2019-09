El Pera, amigo de Blanca Fernández Ochoa: “Venía a Cercedilla cuando tenía un bajón”

‘El Pera’, que la conoce bien, ha dicho que “Blanca tiene que estar en algún lugar de la montaña”. “Era habitual que viniera a Cercedilla cuando tenía que pensar o un momento de bajón. Solía alejarse del móvil unos cuantos días, pero no de esta manera. Su familia espera que esté en algún sitio sin cobertura y sin televisión y que no se entere de nada porque, si no, no se entiende. Puede que se haya resbalado y se haya dado un mal golpe… No sabemos”, ha dicho Juan Carlos Delgado.