Exclusiva: el novio de la chica desaparecida en Málaga asegura que se fue por voluntad propia y que estaba agobiada por los prestamistas

En ‘Ya es mediodía’ hemos hablado en exclusiva con su novio que dice que Dana le recalcaba que estaba “harta” de problemas económicos: “Decía que cualquier día se iba en autobús para no dejar rastro”. Además, ha apuntado que estaba harta de “prestamistas” que le estaban agobiando.

Pero ¿Por qué no se ha ido con su hija? Él afirma que no le ha dado autorización para pasar la frontera y ha añadido: “¿Cómo me voy a ir yo a Rumanía si tengo aquí mi vida?”