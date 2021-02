Hugo e Ivana serán padres de una niña: la pequeña se llamará Giorgia

Nuestra pareja de 'Supervivientes' ha dado una gran noticia: muy pronto van a ser padres de una criatura. Hugo e Ivana lo han anunciado a bombo y platillo en su redes sociales, y es que no pueden ocultar lo felices que están en estos momentos. "Bienvenida nuestro amor, Giorgia" , escribía el ex de Adara en sus redes, Con este texto dio muchos mas detalles de esta dulce noticia. Será niña y se llamará Giorgia.

Pero tuvieron sus más y sus menos en el reality, además Ivana Icardi tuvo un pequeño susto con un posible embarazo. Pero dio negativo: “Era un tema que me preocupaba mucho porque soy la única que ha mantenido relaciones y quería estar segura. Yo tengo 24 años, soy una niñata y no me veo preparada todavía para eso", contaba la superviviente tras conocer el resultado en la isla.