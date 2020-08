Lara Álvarez podría tener nuevo novio: el artista gaditano Adrián Torres

Lara Álvarez podría haber encontrado un nuevo amor: Adrián Torres . Este artista gaditano de 38 años tiene muchas cosas en común con la presentadora de Mediaset: a ambos les encantan los perros, viajar, perderse en lugares exóticos, la playa, el mar y las puestas de sol, buenos elementos para empezar a construir algo. Aunque aún no hay confirmación oficial, Lara parece haber olvidado al modelo Andrés Velencoso y ahora con quien se intercambia corazones en las redes sociales es con Torres .

Los colaboradores del ‘Fresh’ de ‘Ya es mediodía’ han comentado la noticia y se han quedado impactados con la belleza de Adrián Torres. De hecho, Alba Carrillo dice que lo prefiere antes que Velencoso que, aunque es muy guapo, “es un poco don Juan Tenorio, no es lo que yo quiero para Lara. Quiero un hombre que la cuide como se merece”. Además, ha dicho que si no cuaja su relación con Lara ella no tiene problemas en irse a Cádiz.