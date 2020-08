Alba Carrillo, mosqueada con Diego Matamoros: “Está mandando muchos mensajes contra Estela Grande y también nos ha atacado a Noemí y a mí”

Kiko y Diego Matamoros han recurrido en las últimas semanas a los tratamientos estéticos para mejorar su aspecto físico , pero algunos piensan que el resultado no es del todo satisfactorio. Alba Carrillo ha analizado los retoques que se han hecho ambos y ha aprovechado para mandar un mensaje a Diego Matamoros . “Lo peor de Diego últimamente no es lo que se está haciendo, es cómo tiene la lengua. Está mandando muchos mensajes contra su exmujer y también nos ha atacado a Noemí y a mí ”. Estela Grande, Noemí Salazar y Alba Carrillo formaron el grupo de las ‘Pijitanas’ en la séptima edición de ‘Gran Hermano VIP’.

Respecto a los retoques del novio de Carla Barber, Alba cree que no ha acertado. “ A Diego es al que yo no le veo bien. Parece Shrek en color carne. Está muy hinchado. Cuando eres tan joven, hacerte tanta cosa te desfigura. Me parecía más guapo antes que ahora”, ha dicho. Además, cree que “se ha desgraciado un poco y eso que su novia es buenísima haciendo lo que hace”, ha dicho en alusión a Carla Barber, que se dedica a la estética.

En cambio, la colaboradora del ‘Fresh’ de ‘Ya es mediodía’ cree que el padre de Diego, Kiko, sí que ha acertado con los retoques. A la que no le parecen tan bien es a Rosa Benito, también presente en el plató. Para ella, la edad del carnet de identidad no te la quita nadie, por muchos retoques que te hagas. A pesar de ello, cree que es importante cuidarse y que ella también se hace sus cosas: “No me inyecto, me doy mis masajes”. Tras estas palabras, Alba Carrillo ha querido piropear a su compañera y su buen aspecto físico: “Rosa es Benjamin Button, cada vez que la veo está más joven. El próximo día va a venir con chupete”.