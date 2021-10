Mayka Navarro, ante los piropos de Sonsoles Ónega: “¿Desde 2018 no me veías peinada?”

Tras escuchar detenidamente toda la información sobre la familia del rey que tenía que darnos la periodista Mayka Navarro, Sonsoles Ónega le daba las gracias y le decía que la veía muy favorecida “Desde 2018 no te había visto tan guapa, te has peinado, te has maquillado divinamente, las gafas te quedan de maravilla, los colores del productos que llevas… ¡Estás divina! ”.

Un comentario que Mayka se ha tomado con mucho humor “¿Desde 2018 no me veías peinada? Eso avala la tesis de mi madre de que no me peino”. Y es que según ha explicado, ella se peina a su manera y su madre no parecía estar muy conforme. Sonsoles también ha querido mandarle un mensajito a su madre y resaltar lo bien que se había tuneado Mayka para la ocasión “Carmen, ¿cómo está tu hija hoy?”.