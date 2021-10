Asegura no saber nada y preferir que sea así. Lo único que le importa a Marta López es saber cómo está Olga Moreno tras la noticia de su posible separación y está convencida de que su matrimonio con Antonio David Flores no se ha terminado “Yo confió en que vuelvan” .

Desde antes de que ella entrara en ‘Supervivientes’ en Abril de 2021 no se les ha vuelto a ver juntos ni una sola vez y ambos han vivido un verano por separado . Olga ha disfrutado de unas vacaciones en Cádiz y ha estado en Málaga junto a su familia, mientras que el colaborador de televisión pasaba casi todo su tiempo en Madrid. Aunque quizás, lo más sospechoso es que el ex Guardia Civil se perdiera el cumpleaños de Olga hace unas semanas .

Aunque reconoce que “Lo que ha pasado esta familia destroza a cualquiera” no les ve separados y ha defendido su amistad con la malagueña a capa y espada “Amistad de muchas cosas, hablábamos de mucho… me niego a creer que se vayan a separar, creo que esto les va a pasar factura y que es muy difícil superar un autobús… Pero Olga me habló de eso y ella siempre ha creído a su marido… Yo me creo que haya problemas, que haya una separación, pero no un divorcio definitivo”.