Alba Carrillo no quiere ni ver a Isabel Rábago: “Mi madre me ha contado más cosas y le ha quitado el pan a mi hijo”

Marta López le ha reprochado su actitud y le ha dicho que la culpable de todo era ella “Has perjudicado mucho a tu madre, ha sido una concursante maravillosa y tú no has estado bien”. Y Alba Carrillo lo ha reconocido “Puede ser que lo haya gestionado mal, no lo puedo hacer todo bien… es verdad que la he podido perjudicar”.

Respecto a su ruptura emocional con Isabel Rábago, Alba Carrillo ha querido dejar claro públicamente que no hay marcha atrás Es una pena, pero sí, está roto y no se va a solucionar, no la quiero ni ver”. Es más, ha asegurado que va a pedir a la dirección no trabajar con ella “Voy a pedir no coincidir con ella, me ha contado más cosas mi madre y no, no la voy a perdonar, pero no pasa nada…”.