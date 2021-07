Además, ha asegurado que la situación no es tan preocupante como lo fue hace algunos meses : "Tenemos a personas ingresadas que están vacunadas, pero la presión hospitalaria es muy baja. El tema es preocupante, pero no lo es tanto como lo era y Cantabria es un lugar seguro".

"Esta ola le va a llegar a todo el mundo. Las dos medidas a tomar son evitar lugares cerrados y masificados porque eso es una bomba demostrada. La segunda es vacunar sin parar y la tercera, no quitarnos la mascarilla ", ha destacado Revilla.

"Cada vez que habla este ministro sube el pan. Esto es un palo a un sector clave de la economía y más en estos momentos. Además, lo que dice no es cierto. Durante la pandemia ha bajado la contaminación, pero no ha dejado de haber vacas u ovejas pastando. Si al señor Garzón no le gusta la carne, que coma hamburguesas sintéticas", ha declarado Miguel Ángel Revilla.