Muere su madre de 83 años, que vivía en su mismo edificio, y ella no puede ayudarla porque tiene covid

Rosario: "Discutí con mi madre el día antes"

Según ha explicado a través del telefonillo, tanto ella como su marido se encuentran confinados en su piso por haber dado positivo en coronavirus. Los vecinos y algunos amigos han estado llevando pan y la compra a sus padres desde que ellos se encuentran en cuarentena pero, el pasado miércoles Rosario y Balvina tuvieron una discusión por teléfono porque la mujer de 83 años no entendía por qué su hija no iba a verla, siendo vecinas.

El jueves, Rosario volvió a llamarla, pero Balbina no contestó y ella pensaba "que seguía enfadada"; sin embargo, más tarde se alarmó porque sus padres no recogían la compra y, finalmente, supo que su madre había muerto y que su padre se había quedado abrazada a ella durante dos días. Para Rosario ha sido muy duro: "Han enterrado a mi madre y ni siquiera he podido despedirme".