Pablo Montesinos: "Si Feijóo se presenta, le desearé toda la suerte"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, asistirá este martes 1 de marzo a la Junta Directiva Nacional, el máximo órgano entre congresos del partido. Así se decidía por unanimidad en el Comité de Dirección de la formación que tenía lugar la semana pasada.

"Casado acudirá a hacer una intervención de estado, una intervención importante"

Pocas horas antes, 'Ya es mediodía' ha hablado con Pablo Montesinos, vicesecretario de comunicación del PP, que nos ha contado cómo se está preparando su intervención el presidente del Partido Popular: "Pablo Casado está en su despacho. Es una intervención importante y acudirá a esa Junta Directiva Nacional a hacer una intervención de Estado. Esto quiere decir que es una intervención importante que está preparando y sobre la cual no le puedo decir más porque hay que esperar.

"Casado siempre va a poder ir con la cabeza bien alta en el partido"

Una vez más, Montesinos se ha mostrado fiel a Casado y no ha escondido su decepción con algunos miembros de su partido: "Lo está preparando con su equipo de siempre. Está muy tranquilo y con la cabeza alta. Reconozco en estos agitados días nos hemos llevado algunas decepciones, pero cuando pase esto Pablo Casado va a poder ir con la cabeza muy alta por todos los sitios, tanto dentro del partido como fuera de él."

"Yo creo que Pablo Casado no se lo merece. He vivido en primera persona lo ocurrido y considero que es injusto"

"Me he sentido decepcionado. Entiendo la dureza de puertas para dentro pero no públicamente. Puedo decir con orgullo que Pablo Casado es una persona de principios y con palabra, eso se lo va a agradecer la gente. He vivido en primera persona lo ocurrido y considero que es injusto", ha continuado el todavía vicesecretario de comunicación del PP.

Sobre por quién se ha sentido defraudado, Montesinos ha preferido no dar más datos: "No voy a dar nombres y apellidos porque no soy de hablar mal de nadie, pero humanamente tengo que reconocer que me he sentido decepcionado por algunas personas".

Además, ha dejado claro que estas entrevistas ya las hace a título personal y no como vicesecretario de comunicación del PP: "Ya no hay logos en el despacho y estoy dando estas entrevistas a título personal porque considero que lo acontecido es injusto y que hay cosas que no deberían de haber pasado.