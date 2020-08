Patricia Pardo estalla cuando ve a un vecino de Usera sin mascarilla: “Quiere ser libre, en el cementerio también había mucha gente libre”

La reportera ha explicado que mientras hacían el reportaje, tanto ella como el cámara han llegado a temer por su salud: “Hemos sentido miedo porque había gente muy cerca en la calle y nos ponen en peligro”. Además, cuando Rivas les preguntaba que por qué no la llevaban o la tenían mal puesta algunos tiraban de excusas, pero otros se negaban a seguir las directrices marcadas por las autoridades para protegernos de la pandemia. “No me gusta la mascarilla y si puedo no la llevo. En los jardines y los parques hay que ser libre. Obligatorio es, pero yo me lo paso”, ha dicho uno de los vecinos. Cuando Rivas le ha dicho que con esa actitud estaba poniendo en riesgo la seguridad de los que tiene alrededor, ha respondido: “Eso es lo que dicen los sistemas. Me lavo la boca con agua oxigenada para matar bacterias”.